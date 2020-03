Els jugadors del Barça accepten una rebaixa del sou del 70% durant l'estat d'alarma

El capità del FC Barcelona, Leo Messi, ha confirmat aquest dilluns que els jugadors accepten una rebaixa del sou del 70% durant l'Estat d'Alarma per coronavirus, i que ajudaran a que els empleats del club segueixin cobrant tot el sou, encara que ha mostrat malestar perquè "des de dins del club" se'ls va posar "sota la lupa" en insinuar que posaven traves, quan la demora en aquesta mesura era per trobar "la fórmula per ajudar el club i els treballadors".

"Per la nostra banda, ha arribat el moment d'anunciar que, al marge de la rebaixa d'un 70 per cent del nostre sou durant l'Estat d'Alarma, farem unes aportacions també perquè els empleats del club puguin cobrar el cent per cent del seu sou mentre duri aquesta situació", ha anunciat Messi a les seves xarxes socials.





A més d'acceptar l'ERTO del club, la plantilla contribuirà a que els empleats cobrin tot el sou, en una solució que era necessària trobar per als jugadors i que ha estat el que ha demorat el poder publicar aquest acord.





"Si no havíem parlat fins ara era perquè el prioritari per a nosaltres era trobar solucions que fossin reals per ajudar el club, però també als qui més perjudicats s'anaven a veure davant aquesta situació", va explicar el capità del primer equip. "Estàvem buscant una fórmula per ajudar el club i també els seus treballadors", ha afegit.





Per això, Messi s'ha mostrat molest amb qui, "des de dins del club", ha insinuat que els jugadors del primer equip de futbol no anaven a acceptar la baixada del sou o que posaven traves per a l'acord, cosa que sí van fer i amb més antelació que la resta d'equips professionals --bàsquet, handbol, hoquei i futbol sala--.













"No deixa de sorprendre'ns que des de dins del club hi hagués qui tractés de posar-nos sota la lupa i intentés sumar-nos pressió per fer una cosa que nosaltres sempre vam tenir clar que faríem", ha afegit.





"Entenem perfectament que es tracta d'una situació excepcional i som els primers que sempre hem ajudat el club quan se'ns ha demanat. Fins i tot moltes vegades ho hem fet també per iniciativa pròpia, en altres moments que ho vam creure necessari o important", ha dit.





A més, ha enviat un missatge d'ànim i d'esperança als barcelonistes: "No volem acomiadar-nos sense enviar una afectuosa salutació i molta força a tots els culés que ho estan passant malament en aquests moments tan durs, així com a tots aquells que esperen pacientment el final d'aquesta crisi a les seves cases. Molt aviat sortirem d'això i ho farem tots junts".