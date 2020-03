El Ministeri de Sanitat observa un canvi de tendència en el coronavirus per les mesures restrictives

La directora adjunta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, ha assenyalat que s'està produint un "canvi de tendència" en l'increment de casos diaris de coronavirus, especialment des del passat 25 de març.





En substitució de Fernando Simón pel seu possible positiu, Sierra ha assegurat en roda de premsa, després de la reunió del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus, que les restrictives mesures de distanciament social, que va implantar l'executiu a mitjan mes de març, estan funcionant.





"Del 15 al 25 de març, l'increment era del 20 per cent, i des d'aleshores és del 12 per cent. Aquestes dades cal mirar-se-les amb moltíssima cautela, però realment és el que esperàvem amb aquestes mesures de distanciament social. Era d'esperar que al cap de nou o deu dies hi hagués un canvi de tendència", ha dit.





Sierra ha justificat les noves mesures, com el confinament total i el tancament de l'activitat no essencial, per relaxar la saturació de les UCI. "El que més ens amoïna és la pressió sobre les UCI. Tot i que la tendència s'està reduint, la pressió de les properes setmanes serà important", ha afegit.









L'experta ha detallat que el temps que passa entre que una persona s'infecta fins que arriba a l'UCI pot durar "dues o tres setmanes", i que sovint estan uns "15 o 20 dies" ingressats. En aquest context, considera que les noves mesures seran determinants per reduir la saturació.