Pautes per evitar riscos en el teletreball

L'Organització Col·legial d'Infermeria i l'Associació d'Especialistes d'Infermeria del Treball han elaborat una guia amb les principals pautes a seguir per treballar des de casa i prevenir els riscos relacionats amb el teletreball, com la fatiga visual, els trastorns musculoesquelètics o la fatiga mental per tecno-estrès i hiperconnectivitat.





Així, ofereixen una sèrie de recomanacions a l'hora d'ubicar l'espai de treball, com que estigui en una zona independent si pot ser, com posar la taula i l'ordinador, com seure o els exercicis a realitzar tant per evitar la fatiga visual com per relaxar les cervicals.