El Govern central es planteja aprovar una moratòria de quotes a autònoms i un paquet d'ajudes al lloguer

El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts un pla per al mercat del lloguer que contempla una línia de microcrèdits avalats per l'Estat, ajudes directes i la suspensió de desnonaments durant sis mesos un cop acabi l'estat d'alarma en determinats supòsits, amb una mobilització de recursos esperada d'uns 700 milions d'euros.





També podria veure la llum un ajornament dels pagaments de cotitzacions a la Seguretat Social per al col·lectiu d'autònoms i una part de les pimes, que podria ser de sis mesos, així com una prestació extraordinària per a col·lectius vulnerables, com el de les empleades de la llar, com a part del pla de xoc per mitigar els impactes del Covid-19.





La moratòria de cotitzacions s'estudiarà en el Consell de Ministres d'aquest dimarts i podria aprovar-se fins i tot amb caràcter d'urgència, segons han confirmat fonts governamentals, que apunten que s'estan estudiant diverses mesures per mitigar l'impacte del Covid-19.





L'ajornament de quotes ha obtingut el vistiplau del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, i ara el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions s'encarrega de la seva articulació.





Les principals organitzacions d'autònoms, ATA, UPTA i UATAE, que havien enviat una carta conjunta al Govern espanyol reclamant la mesura, han celebrat la decisió. El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha felicitat en un tuit als autònoms que s'han sumat a la petició d'ajornar quotes, en ser "molt coherent" perquè "sense ingressos no es pot pagar les quotes", encara que ha dit témer que la quota de març es cobrarà.





Així mateix, el president d'UPTA, Eduardo Abad, ha celebrat la decisió en un altre missatge que "només la negociació, el diàleg i el treball són capaços de canviar les coses", al temps que la secretària general de UATAE, María José Landaburu, ha subratllat que "serà un gran alleujament per als treballadors autònoms, conquerit gràcies a la seva obstinació".





El Govern ja va establir fa dues setmanes una prestació extraordinària, diferent a la cessació d'activitat ordinari, a la qual poden acollir-se aquells autònoms que hagin tancat els seus negocis per la crisi sanitària o la facturació dels quals en el mes anterior a què se sol·licita es vegi reduïda, com a mínim, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.





Aquesta prestació és incompatible amb qualsevol altra de la Seguretat Social i té una quantia del 70% de la base reguladora, amb una durada d'un mes, podent-se ampliar fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma.





A més, el temps de la seva percepció s'entén com a cotitzat i no redueix els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. Aquesta prestació també la poden sol·licitar els professionals autònoms amb treballadors al seu càrrec. En aquest cas, poden tramitar un ERTO i, al mateix temps, accedir a aquesta prestació extraordinària.









AJUDA PER EMPRADES DE LA LLAR





En paral·lel, l'Executiu treballa en un subsidi per a les empleades de la llar que hagin perdut la feina o hagin quedat temporalment a l'atur com a conseqüència del coronavirus, que consistiria en una ajuda extraordinària que duraria un mes i equivaldria al 70% de la base de cotització , una cosa que les associacions del col·lectiu veuen "insuficient".





La prestació també podria dirigir-se a desocupats que hagin esgotat l'atur i persones que tinguin cura de dependents, tal com va avançar la setmana passada la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.





Per la seva banda, la proposta de l'ingrés mínim vital, consensuada en l'acord de Govern de PSOE i Unides Podem i en el disseny del qual treballa el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, no anirà en principi en el Consell de Ministres d'aquest dimarts.





AJUDES PER AL LLOGUER: FINS 900 EUROS AL MES





Aquesta prestació extraordinària podria veure la llum també en el Consell de Ministres d'aquest dimarts, en què s'aprovarà un pla per al mercat del lloguer que preveu una línia de microcrèdits avalats per l'Estat, ajudes directes i la suspensió de desnonaments durant sis mesos un cop acabi l'estat d'alarma en determinats supòsits, amb una mobilització de recursos esperada d'uns 700 milions d'euros.





El pla inclou una línia de 'microcrèdits' avalats per l'Estat d'uns 100 milions d'euros per als que tinguin el seu pis llogat a particulars o petits propietaris i una moratòria de fins a quatre mesos en el pagament de la renda per als inquilins de grans tenidors de habitatges.





Segons han informat fonts de l'Executiu, tota persona desocupada, afectada per un ERTO, reducció de jornada o autònom que no arribi al límit de tres vegades l'IPREM (incrementat per fills i persones dependents a càrrec), podrà acollir-se als programes de microcrèdits.





Aquest programa habilitat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) facilitarà crèdits sense cost d'interessos ni comissions que es podran tornar en sis anys. Si passats aquests sis anys no s'han tornat, s'habilitarà un termini addicional de quatre anys més. Aquells llars que no puguin afrontar el pagament dels microcrèdits disposaran d'ajudes directes de l'Estat per saldar el seu deute amb l'ICO.





La quantia de l'ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 900 euros al mes i fins al 100% del principal, i interessos del préstec subscrit, i de 200 euros al mes per atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% dels mateixos.





En el cas que l'habitatge sigui propietat d'un gran forquilla o fons d'inversió, el llogater es beneficiarà o d'un quitament del deute del 50% o d'una reestructuració de la mateixa en un termini de dos o tres anys, podent-se acollir en tot cas a la línia de crèdit de l'ICO.





Així mateix, la proposta estableix una pròrroga automàtica de sis mesos per a tots els contractes de lloguer la vigència de la qual conclogui coincidint amb el període d'estat d'alarma.





El pla de Govern per al lloguer contempla també el supòsit d'aquelles persones que no només estiguin afectades per la crisi, sinó que es troben en situació "ruïnosa". En aquests casos, s'habilitarà part dels fons del Pla Habitatge.





Diferents col·lectius havien reclamat els ajuts per al lloguer, que s'afegeix a la moratòria en el pagament del préstec amb garantia hipotecària per a l'adquisició d'habitatge habitual destinat a deutors en situació de vulnerabilitat econòmica aprovada el passat 17 de març per un mes, en funció de l'estat d'alarma, al costat de la prohibició del tall de subministraments bàsics (llum, aigua i gas) als més vulnerables.





Igualment, les noves mesures d'aquest dimarts se sumen a les ja implementades pel Govern, amb l'ajornament i fraccionament de deutes tributaris i altres que van mobilitzar 18.225.000, i posteriorment el paquet que mobilitzarà fins a 200.000 milions, al costat de la moratòria hipotecària d'un mes, entre d'altres.