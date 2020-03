La cúpula de l'Exèrcit ja prepara un pla davant d'un brot víric a la tardor

Quan encara estem afrontant el pitjor de la pandèmia, esperant que els nous casos de contagis arribin el tan esperat bec, la cúpula de l'Exèrcit està dissenyant un pla davant d'un possible brot de coronavirus que podria produir la propera tardor.





En aquest document, a què ha tingut accés 'Vozpópuli', es recomana actuar de forma preventiva, s'identifiquen les zones que serien més fràgils i es fan recomanacions per evitar nous errors de gestió.





La ministra de Defensa, Margarita Robles, no va descartar que a la tornada de l'estiu es pugui produir un nou brot víric al nostre país. "Tot diu que probablement a l'octubre o novembre això pugui tornar a reproduir-se", va afirmar la ministra en una entrevista diumenge passat. Justament, en previsió d'aquesta situació s'està estudiant per part de les Forces Armades quina seria la millor estratègia que haurien de seguir les administracions públiques.









Un dels baules més febles descobert pels propis militars són les residències d'ancians. Durant el transcurs dels últims dies, han estat diversos els centres en què els responsables de la UME han trobat a gent gran mortes sense que els responsables haguessin comunicat la seva òbit.





Davant aquesta situació, la desinfecció de zones crítiques, com les mateixes residències però també aeroports o centres sanitaris, és clau per frenar la propagació de virus. La cúpula militar confia que les lliçons apreses d'aquest desplegament serveixin per minimitzar l'impacte de futuribles brots de coronavirus.