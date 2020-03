Matemàtics de la UAB desenvolupen un model per estimar els casos per autonomia

Un equip de matemàtics i estadístics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han desenvolupat un model per estimar el nombre real de nous casos diaris de coronavirus per cada comunitat autònoma.





És un mètode d'anàlisi de dades subrepresentats en les estadístiques, que es va desenvolupar en 2016, i que permet un càlcul més aproximat de què no registren els oficials, amb diverses aplicacions en salut pública, com el seguiment del nombre de casos reals d'infeccions per virus del papil·loma humà, botulisme i dones maltractades, segons ha informat la UAB aquest dimarts en un comunicat.









Els resultats "permeten donar una imatge més realista de la pandèmia a temps real" i, al seu torn, fixa amb més precisió dades fonamentals com les taxes de mortalitat i el nombre bàsic de reproducció, una informació, com han remarcat els responsables, que permet als professionals i als polítics prendre decisions, i a més pot replicar amb xifres d'altres països.





Actualment, els protocols que es fan servir per determinar els infectats, bàsicament, són persones amb símptomes severs i les autoritats han anunciat un nou protocol amb proves ràpides per detectar el virus en ciutadans amb símptomes lleus, que fins ara no apareixien en els números globals.





A més d'investigadors de la UAB, també han col·laborat el Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Humboldt de Berlín i el Centre de Recerca Matemàtica de la UAB.