Espanya torna a assolir el màxim diari de morts amb 849 víctimes per coronavirus

Espanya ha tornat a aconseguir aquest dimarts 31 de març el seu màxim diari de morts per coronavirus amb 849 víctimes mortals. La xifra de contagiats despunta fins als 94.417 casos després de cinc dies d'alentiment i s'arriba a un total de 8.189 persones mortes.





Així mateix, en l'actualitat hi ha 5.607 persones en una Unitat de Vigilància intensiva (UCI), la qual cosa suposen 376 persones més, i ja s'han curat del Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, 19.259 pacients, 2.479 més en un dia. Quant al nombre de persones hospitalitzades, en l'actualitat hi ha 49.243, de les quals 15.140 estan a Madrid i 12.974 a Catalunya.





En aquest sentit, la directora adjunta del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, María José Sierra, ha comentat que, encara que s'ha produït un augment en el nombre de casos a Madrid i a Catalunya, degut possiblement a un "acumulo d'afectats durant el cap de setmana", la tendència es manté "estable".





De fet, aquest dimarts, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que si Espanya "no està ja en el pic, està molt prop d'aconseguir-lo"; alguna cosa que també ha suggerit l'Organització Mundial de la Salut (OMS), si bé l'organisme ha avisat a Espanya, igual que a Itàlia, que per a reduir eficaçment la corba no sols serveix aïllar a la població en els seus domicilis, sinó que també es necessita realitzar més proves de diagnòstic a la població.





En concret, la Comunitat de Madrid, que continua liderant el ránking de regions més afectades, registra ja 27.509 afectats i 3.603 morts, seguida de Catalunya amb 18.773 persones infectades pel coronavirus i 1.672 mortes per aquesta causa.





Així mateix, Andalusia compta en l'actualitat amb 5.818 afectats i 248 morts; Aragó amb 2.272 infectats i 138 morts; Astúries, registra 1.236 contagiats i 55 morts; Balears, 1.069 afectats i 42 morts; Canàries, 1.262 pacients i 55 morts; Cantàbria ja compta amb 1.171 pacients i 37 morts; Castella-la Manxa té 6.424 pacients i 708 morts; i Castella i Lleó 6.211 infectats i 516 morts.





Per part seva, Ceuta 34 afectats i 1 mort; Comunitat Valenciana, 5.508 infectats i 339 morts; Extremadura registra ja 1.628 infectats i 133 morts; Galícia 4.039 pacients i 84 morts; Melilla 54 contagiats i 1 mort; Murcia, 974 afectats i 34 morts; Navarra, 2.305 afectats i 113 morts; País Basc té 6.320 pacients afectats i 325 morts per coronavirus; i La Rioja 1.810 contagiats i 85 morts.





Amb l'anàlisi de 55.470 casos, segons Sanitat, 27.788 afectats són homes i 27.682 dones. A més, 2.103 homes han mort per aquesta causa, xifra que se situa en els 1.237 en el cas d'elles. Quant a la mortalitat per Covid-19, la majoria de les morts registrades se situen entre la població d'entre 70 i més de 90 anys.