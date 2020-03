Bartomeu: "Els capitans van dir sí a la rebaixa salarial des del primer moment"

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha assegurat que els capitans del primer equip de futbol es van mostrar favorables a la rebaixa salarial "des del primer moment", i que sempre va intentar que fos "una cosa acordat i no imposat", i ha explicat que en l'equip de bàsquet encara hi ha "una minoria que encara s'ho està pensant", però que té la "certesa" que acceptarà l'acord.





"Divendres 20, amb Òscar Grau, vam fer una videoconferència amb Messi, Busquets, Piqué i Sergi Roberto i els vam dir que volíem que es reduïssin el salari fix, no el variable, mentre durés l'estat d'alarma, i van dir sí des del primer moment, que ho veien bé. Han passat deu dies fins a l'acord final, però des del primer dia hi havia un si. de no haver-ho, hauria optat per un ERTO. Però ara no hi ha ERTO, sinó un acord privat amb ells ", va declarar en una entrevista.









A més, va assegurar que a aquesta rebaixa del 70% s'afegeix "un 2% per compensar a mitges amb el club als empleats", i que la reducció ascendeix a "uns 14 milions" a el mes "del salari net del primer equip" i de "dos milions" de la resta d'equips. "En total, 16 milions de rebaixa a el mes. Si l'estat d'alarma dura un mes, serà una rebaixa del 5,75% del salari anual. Si dura 45 dies, serà un 8,6% i si dura dos mesos, que creiem que no, un 11,5%. És un acord flexible", ha subratllat.





En aquest sentit, ha assegurat que des d'un primer moment es va voler que fos "una cosa acordat i no imposat". "Hem preferit esperar per parlar-ho amb ells i que no fos res impost. Hi ha hagut predisposició des del primer dia, des del minut 1", ha dit, explicant que els directors, executius i empleats del club entren al ERTO, tot i que encara estan "negociant" les condicions.





D'altra banda, Bartomeu va parlar de la situació a l'equip de bàsquet, on alguns jugadors no han acceptat l'acord de la rebaixa salarial. "No diré els noms, l'important és que a la fi ho acceptaran perquè veuran que és una mesura imprescindible. No els vam assenyalar, els esperem", ha indicat. "Hi ha una minoria que encara s'ho està pensant i tinc la certesa i la convicció que abans que abans que això acabi estarà d'acord amb la rebaixa salarial", va exposar.





Finalment, Bartomeu ha assegurat que aquest contratemps no farà que es modifiqui el calendari electoral per a elegir el seu substitut a el front del club blaugrana. "No, és impossible. Ho farem quan toca. A la fi del mandat. No canvia res. Impossible", ha conclòs.