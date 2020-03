Dreambeach Villaricos confirma al duo nord-americà The Chainsmokers com a cap de cartell

L'organització de festival de música electrònica Dreambeach Villaricos ha anunciat al duo nord-americà The Chainsmokers com a caps de cartell de la vuitena edició, que tindrà lloc del 5 al 9 d'agost a la platja de Villaricos de Cuevas de l'Almanzora (Almeria).





El conjunt pop electrònic i EDM, guanyador d'un Grammy el 2016 per 'Do not let me down' se situen com els discjòqueis "ben pagats del món, segons la revista Forbes", ha indicat el festival en una nota, en la qual afegeixen que en 2019 van ingressar 46 milions d'euros, el que els va situar per davant de Calvin Harris.





The Chainsmokers, amb els quals l'organització reemplacen DJ Snake, "vénen a Espanya en comptades ocasions" al marge de les seves "aparicions esporàdiques" durant l'estiu a Ushuaïa Eivissa".





El macrofestival electrònic ja ha completat el 80 per cent de la seva programació principal i treballa en els preparatius artístics i tècnics de la seva vuitena edició. "En aquests temps de difícils, volem donar ànims als 'dreamers' i continuar lluitant perquè tots tinguem un estiu meravellós", ha afirmat el seu director artístic, Gonçalo Miranda.









"El duet era reclamat des de feia anys pels 'dreamers' a les xarxes socials i acaben d'entrar a formar part de les tres contractacions més cares de la història de l'esdeveniment d'Almeria, al costat de 50 Cent i Deadmau5, tots dos fitxats per a la quarta edició", ha indicat l'entitat d'una nota.





La formació composta per Alexander Pall i Andrew Taggart és un emblema de la cultura EDM i del so dance més comercial. A més del Grammy, atresoren múltiples premis, entre ells, set Billboard Music Awards i, més recentment, el MTV Video Music Award de 2019 pel seu tema 'Call you mine', al costat de Beu Rexha.





La seva producció discogràfica avança a un ritme un àlbum per any. Després els seus discos 'Memories... Do Not Open' 2017), 'Sick Boy' (2018) i 'World War Joy' (2019), fa dues setmanes van sorprendre en esborrar totes les seves imatges anteriors a Instagram, al temps que van anunciar que es retiren temporalment de les xarxes socials per preparar el seu nou LP.





Aquest estiu The Chainsmokers actuaran davant unes 25.000 persones en el mateix escenari de Dreambeach pel qual desfilaran altres estrelles com Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Alison Wonderland o DJ Diesel, l'àlies musical de Shaquille O'Neal. Aquí també donarà el seu concert el drapaire Bad Bunny.