Editors demanen al Banc Central Europeu la concessió de préstecs al sector "amb caràcter prioritari"

La Federació d'Editors Europeus ha instat les institucions europees a "renovar ràpidament" l'instrument de garanties financeres destinat al sector per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses de la cadena del llibre durant aquest període de crisi generat per la pandèmia de coronavirus.





"Demanem al Banc Central Europeu que doni instruccions als bancs perquè comencin a concedir préstecs a les editorials i altres interessats del sector amb caràcter prioritari", ha assenyalat la federació en una carta.





El president de la FEP, Rudy Vanschoonbeek, ha enviat la missiva a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, a la Comissària de Cultura Mariya Gabriel, al president de Parlament Europeu, David Sassoli, ia la presidenta de la Comissió de cultura, Sabina Verheyen, així com a la resta de membres de la comissió.





En ella, fa una crida urgent per reclamar l'ajuda d'Europa a al sector del llibre. "L'impacte de l'actual crisi en la indústria cultural no té precedents i és més greu que en altres sectors econòmics per una raó molt simple: la cultura es basa en les relacions socials en llibreries, cinemes, teatres, museus", ha explicat.









En aquest sentit, recorden que les mesures dutes a terme per tal de limitar la propagació de l'epidèmia consisteixen "essencialment en reduir aquestes relacions". "La indústria editorial es veu greument afectada per la crisi sanitària i necessitarà una sèrie de mesures de suport per a sostenir un sector tan pròsper capaç de contribuir a l'economia ia la societat en general", han lamentat.





Una altra de les mesures pertinents és l'aplicació "plena i justa" de la Directiva sobre els Drets d'Autor. "És més important que mai que no es vegin en perill o compromesos els objectius clau de la Directiva per transposicions no coordinades que puguin limitar la responsabilitat de les plataformes i impedeixi el desenvolupament d'un mercat únic digital de llicències", han ressaltat.





Així mateix, demanen incrementar els pressupostos dels programes 'Europa Creativa' i 'Horizon Europa', destinats tots dos a la innovació, així com un seguit de mesures a mitjà i llarg termini com la posada en marxa d'aquí el propi 'Europa Creativa' d'un programa específicament dedicat a al sector del llibre amb fons per a la indústria audiovisual.





Els editors europeus recorden que, tot i les greus dificultats financeres i logístiques, estan donant suport a la societat "amb moltes iniciatives" durant la crisi, com ara campanyes de lectura a casa o la posada en obert de continguts digitals i plataformes didàctiques.





UN ESCENARI "ENCARA MÉS ALARMANT" A ESPANYA





La passada setmana el sector del llibre espanyol, a través de l'Associació de Cambres del Llibre d'Espanya, ja va expressar la seva preocupació pels efectes que aquesta crisi pugui tenir sobre el sector.





El càlcul realitzat pel sector del llibre assenyalava que la paralització de l'activitat podria suposar la reducció en un terç de la facturació de sector del llibre a Espanya, al voltant de 1.000 milions d'euros, 800 milions provinents del mercat interior i 200 milions d'el mercat exterior del llibre. "Tot i això, la prolongació de l'impacte i la lentitud de la recuperació comencen a dibuixar un escenari encara més alarmant de pèrdua d'un 50%", han ressaltat.