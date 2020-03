Sud-àfrica: un país on la violència policial per mantenir el confinament mata igual que el Covid-19

Sud-àfrica va començar un confinament de mínim, tres setmanes, el passat 26 de març. El president de país, Cyril Ramaphosa, va decidir tancar-lo completament en arribar als mil contagis. El primer dia de quarantena es va anunciar la primera mort i avui han arribat als sis morts: tres pel Covid-19 i tres per la policia.





El país ha decidit establir un dels confinaments més durs del món, prohibint l'alcohol i el tabac i fins i tot passejar al gos. El president va advertir que els que vulneraren aquestes normes serien detinguts o multats, però les mesures reals han arribat molt més lluny.









Aquestes restriccions durant el confinament van provocar que la població acudís en massa a comprar begudes alcohòliques. Les botigues de licors sud-africanes es van omplir de persones fent llargues cues i abandonant els establiments amb carros plens.





El mateix va passar amb el tabac, creant desesperació entre els ciutadans. Moltes organitzacions civils han demanat que se suprimeixi la mesura, assegurant que només pot empitjorar la situació de molts dels addictes durant el confinament.





"Tot i que la decisió de prohibir la venda d'aquests dos productes es va prendre amb les millors intencions, hi ha dues raons principals per les quals no va ser una bona idea: en primer lloc, aquesta llei ad hoc no considera adequadament els danys que la seva aplicació farà per les moltes persones vulnerables que pateixen de trastorns per ús de substàncies", afirmen des de South African Drug Policy Initiative (SADPI).





Com era d'esperar, el primer dia de confinament va ser un caos, amb els carrers plens de gent que seguia fent apilament de tabac i alcohol mentre els comerços ignoraven les mesures decretades.





No obstant això, el govern va començar a adoptar mesures per assegurar el confinament durant les següents jornades, augmentant la presència de la policia i l'exèrcit a les ciutats i, sobretot, endurint els mètodes usats per obligar la gent a que es quedi en els seus cases. A les xarxes socials circulen molts vídeos de policies i militars dissuadint a la gent d'estar al carrer a força de pallisses o bales de goma.









Les fores de seguretat ja han provocat la mort de tres persones des que va començar el confinament, el mateix nombre de víctimes que ha deixat el Covid-19 al país. El primer mort va ser un home de la municipalitat de Volsoorus que va ser assassinat a trets a casa després que la policia el seguís per haver violat el confinament. Els fills de l'home, de 4 i 11 anys, també van resultar ferits en el tiroteig.





La segona víctima va ser un home de Ciutat del Cap que, en ser sorprès per la policia prenent una cervesa al carrer, va decidir fugir. En ser arrestat, la policia el va colpejar amb un martell fins provocar-li la mort, segons asseguren mitjans locals.





Però no són les úniques víctimes: també han mort dos policies. Segons denuncien des dels cossos policials, sovint són rebuts a pedrades o amb altres artefactes quan van a controlar certes zones.