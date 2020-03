Usoc critica les "pèssimes condicions de treball" del sector d'ambulàncies

El sindicat Usoc ha assegurat aquest dimarts que denunciarà el Servei Català de la Salut (CatSalut) per les "pèssimes condicions de treball" amb les que han de lluitar els professionals sanitaris de la mobilitat assistencial en el marc de la pandèmia de coronavirus, ha informat en un comunicat.









El sindicat ha alertat falta d'equips de protecció individual (EPI), de manera que els professionals han d'usar mascaretes quirúrgiques --menys efectives-- i reutilitzar bates pensades per a un sol ús; així com l'escassetat de desinfectants tant per mans com per a vehicles.





Ha subratllat que els professionals estan sotmesos a "una pressió psicològica extrema i a una càrrega de treball sobredimensionada" que no està reflectida en els seus contractes, i ha lamentat que les empreses estan incomplint el conveni que fa al pagament de dietes.