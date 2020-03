El TS adverteix el Govern que si s'excarcera als presos de l'1-O estarà prevaricant

La sala del Tribunal Suprem que va jutjar el cas del procés independentista a Catalunya ha advertit aquest dimarts a Govern de la Generalitat que l'excarceració dels líders independentistes per la pandèmia de coronavirus podria emmarcar-se en un delicte de prevaricació.









En una nota enviada pel seu gabinet de premsa, l'alt tribunal assenyala que en el cas que la junta de tractament de les presons on es troben els presos de la causa del procès acordi la seva excarceració per complir el confinament en els seus respectius domicilis, aquest òrgan es dirigirà a cadascuna d'aquestes juntes de règim general i al director o directora dels centres respectius perquè al més aviat expliquin el fonament jurídic que justifica aquesta decisió i identifiquin de forma nominal als funcionaris que han donat suport aquest acord.





"Això s'emmarcaria en l'exigència de responsabilitats penals per la possible comissió d'un delicte de prevaricació", afegeix la nota, que s'emet després que la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, hagi assegurat que les juntes de tractament de les presons catalanes estudiaran aquest dimarts si els presos que compleixen condemna per l'1-O poden seguir amb el seu confinament a casa a causa de la crisi sanitària pel Covid-19.