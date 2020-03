El Govern central sosté que Torra és qui ha de protegir als secretaris judicials

L'Advocacia de l'Estat ha recorregut la decisió del Jutjat del Social número 12 de Barcelona que donava 24 hores tant al Ministeri de Justícia perquè dotés de mesures de protecció als secretaris judicials davant la pandèmia del Covid-19, i defensa que l'administració competent per subministrar guants, màscares o gel als lletrats de l'Administració de Justícia és la Generalitat.





En l'escrit dels serveis jurídics de l'Estat es indica a més que la competència sobre l'assumpte correspon a la Sala dels Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o en tot cas a la Sala dels Social de l'Audiència Nacional, però no a un Jutjat del Social. Per tant, demanen al magistrat que estimi deixar sense efecte les mesures cautelars acordades.





Així mateix, des de la Advocacia de l'Estat al·leguen que el Ministeri de Justícia no té competència "per a l'avaluació dels riscos laborals dels lletrats i es recolza per sostenir això en l'article 2 de Reial Decret 966/1990 sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia.





"En conseqüència, la provisió als lletrats de l'Administració de Justícia dels mitjans materials sol·licitats (en concret, mascaretes, guants, gel desinfectant, i ulleres si fos possible), així com l'avaluació dels riscos laborals a què es troben exposats les persones que treballen al servei de l'Administració de Justícia en el seu àmbit territorial correspon a la Generalitat de Catalunya, no podent ser requerit a l'efecte el Ministeri de Justícia i havent, per tant, ser exclòs de l'obligació imposada en la sentència de l'Acte que ara s'impugna", recalca l'escrit.









JUSTÍCIA NOMÉS COORDINA





Addicionalment, assenyala que l'Ordre de 19 de març per a la coordinació de l'activitat professional dels membres dels cossos de funcionaris judicials, "únicament atribueix al Ministeri de Justícia competències de coordinació", i afegeix que la facilitació de mitjans correspon a l'administració competent.





D'altra banda, cita la Resolució del secretari d'Estat de Justícia que es va dictar de conformitat amb les mesures adoptades en la Reial Decret del 14 de març, i que incloïa la suspensió dels terminis processals i la limitació de les activitats judicials a les estrictament indispensables.





"Així, aquesta Resolució ja assenyalava algunes de les mesures a adoptar per evitar la propagació de virus en el desenvolupament d'aquests mínims serveis essencials de l'Administració de Justícia", recorda, per explicitar que és obligatori fer torns per a la prestació del servei, que és preferent la modalitat no presencial de treball i que s'ha d'excloure dels torns "a les persones que pateixin patologies que siguin susceptibles d'agreujar amb el contagi de virus o que hagin de prestar la seva assistència a persones dependents".





En aquest sentit, apunta que aquest document "fallida" l'al·legat pel Sindicat Judicialització del Secretariat Judicial, qui va interposar la demanda, ja que demostra que s'han adoptat mesures tendents a la protecció dels treballadors, especialment de les persones que puguin patir patologies susceptibles de veure agreujades amb el contagi del virus.





Al fil, afegeixen que queden exclosos de treballar els diabètics, els malalts cardiovasculars crònics, qui tingui malaltia pulmonar hepàtica, renal, neurològica o neuromuscular crònica, persones amb immunodeficiència, embarassades o en postpart i malalts de càncer.





GREU PERTORBACIÓ DEL INTERÈS GENERAL





D'altra banda, i com ja al·legués l'Advocacia de l'Estat per a recórrer la interlocutòria de l'Jutjat del Social nombre 41 de Madrid, assenyalen que amb aquestes cautelars es produeix "una greu pertorbació de l'interès general".





En aquest sentit, posa de manifest que l'adopció de la mesura cautelar consistent en l'atorgament immediat d'equips de protecció individual "constituiria una greu pertorbació de l'interès general, que ja ha justificat l'adopció d'una mesura tan extraordinària com el Reial Decret de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19".





Asseveren els serveis jurídics de l'Estat que les facultats addicionals delegades al Ministeri de Sanitat tenen l'objectiu de "reforçar el sistema de salut pública", i que per tant, en l'actualitat "la destinació dels equips de protecció individual és amb caràcter prioritari o preferent el d'atenció dels centres sanitaris i els seus professionals".





"En aquest moment les necessitats dels centres sanitaris de tot el territori espanyol d'equips de protecció no estan cobertes, per la qual cosa s'han hagut de publicar i difondre pel Ministeri de Sanitat unes mesures excepcionals sobre alternatives i possibles estratègies davant l'escassetat de equips de protecció individual (EPI) en situació de crisi", afegeixen per reforçar aquest argument.





EL MAGISTRAT NO ÉS COMPETENT





En l'escrit, s'indica a més que atès que la demanda es refereix als funcionaris pertanyents al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia que hagin de realitzar les seves funcions durant la vigència de l'epidèmia del Covid-19, el procediment "només podrà versar de la prevenció de riscos laborals "en aquest determinat grup de funcionaris, i que atès que la demanda versa sobre l'aplicació d'una norma estatal, la Llei de prevenció de riscos laborals, el procediment adequat és de "conflicte col·lectiu".





Segons afegeix l'Advocacia de l'Estat la competència objectiva per conèixer de l'assumpte correspon a la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia "sempre que els mateixos estenguin els seus efectes a un àmbit territorial superior al de la circumscripció d'un Jutjat del Social i no superior al de la Comunitat Autònoma".





Atès que de la demanda es dedueix que les mesures cautelars han de ser per als lletrats de diversos partits judicials, entenen des del servei jurídic que la competència correspon a la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.