El Govern aprova un subsidi de 430 euros als treballadors temporals que quedin a l'atur

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'establiment d'un subsidi excepcional per als treballadors temporals als quals els venci el contracte durant l'estat d'alarma i no tinguin dret a cobrar l'atur per no haver reunit la cotització mínima.





La durada d'aquest ajut serà d'un mes, ampliable si així es decideix, i la seva quantia ascendirà a el 80% de l'Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples (Iprem), uns 430 euros mensuals amb l'Iprem vigent el 2020.





L'únic requisit que s'exigirà per percebre aquest subsidi és que la durada mínima del contracte que s'extingeix sigui de al menys dos mesos, excloent així les relacions contractuals esporàdiques.





Amb aquesta mesura s'equipara als temporals que no hagin estat inclosos durant l'estat d'alarma en expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTOs), ja que aquests sí cobraven prestació, encara que no reunissin el període de carència, en virtut de la nova regulació per ERTOs que va aprovar el Govern per agilitzar la seva presentació durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus, ha explicat el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.









L'Executiu va establir la setmana passada mesures perquè, en cas de suspensió de contractes, s'interrompés el còmput dels contractes temporals, però això no impedeix que durant l'estat d'alarma finalitzin contractes temporals sense protecció per desocupació per no haver estat incloses en un ERTO.





Aquest subsidi d'atur excepcional serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública, així com amb qualsevol dels subsidis d'atur existents.





El Govern, que ha introduït aquest subsidi en un macro Reial decret llei de mesures urgents per pal·liar l'impacte econòmic i social de Covid-19, entén que la situació d'aquestes persones ha de ser atesa amb mesures excepcionals atesa l'escassa possibilitat que durant la crisi sanitària trobin un altre lloc de treball.