Se suspenen els desnonaments de lloguer durant sis mesos

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures en matèria de lloguer que contempla la suspensió dels desnonaments sis mesos després de la fi de l'estat d'alarma, la pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer d'habitatge habitual per evitar pujades abusives, una línia de microcrèdits avalats per l'Estat o ajudes directes de fins a 900 euros després de la crisi, entre d'altres.









Així ho han anunciat en la roda de premsa posterior a el Consell de Ministres la portaveu de Govern, María Jesús Montero, i la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, i el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2020, Pablo Iglesias, en la qual han detallat les noves mesures del pla de xoc de l'Executiu contra l'impacte econòmica de Covid-19.





Iglesias ha destacat que les mesures busquen oferir seguretat i protecció a totes les persones per afrontar l'impacte negatiu de la crisi i ha subratllat les mesures per oferir el "dret constitucional" de l'habitatge, un bé "més imprescindible" ara en ésser la "trinxera" des de la qual els ciutadans es protegeix de virus, després demanar-los que es quedin a casa per evitar contagis.





En concret, s'ha aprovat la suspensió d'alçaments sense alternativa habitacional fins que es compleixin sis mesos després de la fi de l'estat d'alarma perquè "ningú es quedi sense casa durant la crisi", així com una pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer d'habitatge habitacional per evitar pujades abusives aprofitant el Covid-19.





A més, ha indicat que, conforma a el reial decret-llei aprovat, qui caigui en situació de vulnerabilitat pot acollir-se a un microcrèdit que donarà l'estat a tipus 0 d'interès, a retornar en 6 anys ampliable a 10 en cas de dificultats.





Al seu torn, ha indicat que es recull una definició "molt àmplia" dels supòsits de vulnerabilitat per acollir-se a el sistema, sumat a facilitats per devolució dels mateixos, el que permetrà que un "gran nombre" puguin acollir-se, per exemple per a aturats, treballadors immersos en ERTO o reducció de jornada o autònoms amb ingressos reduïts.





Si després de la crisi es manté la vulnerabilitat, l'Estat pagarà el deute de lloguer, ha detallat Iglesias, que ha emfatitzat que els grans forquilles d'habitatge "han de fer pinya i fer un esforç com tothom".





Per això, hauran de triar entre realitzar un quitament del 50% o bé reestructuració del deute en 3 anys per als afectats.