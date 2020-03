Es tripliquen les morts en els municipis confinats de la Conca d'Òdena

L'alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha explicat aquest dimarts que la mortalitat en els quatre municipis confinats de la Conca d'Òdena s'ha triplicat aquest mes de març respecte a el d'anys anteriors, unes xifres amb les que ha volgut "alertar que no alarmar" la població que la situació és molt greu.









En roda de premsa telemàtica acompanyat dels primers edils d'Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, ha explicat que, segons dades proporcionades per la Funerària Anoia, aquest mes de març --fins al 30-- s'han produït 140 defuncions - "no podem dir certament quantes d'elles responen al coronavirus, la majoria de difunts segurament no han pogut accedir al test", ha dit--, mentre que al març de l'any passat van ser 47 i la mitjana dels cinc anys anteriors va ser de 46.





Castells ha precisat que de les 140 defuncions, 40 han estat oficialment diagnosticades per Covid-19, i ha afirmat que la diferència amb les 67 morts que atribueix la Conselleria de Salut de la Generalitat al brot d'Igualada és que són persones que van acudir a l'hospital , però no estan empadronades en aquests quatre municipis confinats.





Ha afirmat que està proporcionant ajuda psicològica a les famílies, ja que ha recordat que "darrere de les xifres hi ha persones, i darrere de les persones hi ha famílies", i ha apuntat que, un cop s'acabi la situació, els ajuntaments faran un homenatge digne a les persones mortes.

El primer edil ha afirmat que "segurament" s'estigui en el pic de la pandèmia, però que han volgut donar aquestes dades per evidenciar que la Conca d'Òdena té una de les taxes de mortalitat més altes d'Europa.





Castells, en la vintena compareixença consecutiva, ha volgut fer balanç del mes de març acompanyat de la resta d'alcaldes, ha demanat que no hi hagi cap tipus de relaxació perquè les mesures de confinament preses "són les correctes" i ha reiterat que la situació a Igualada és un 'spoiler' del que passarà a Catalunya.





Ha tornat a insistir en la necessitat que es realitzin els tests a tots els habitants de la Conca d'Òdena, actuant "de manera extraordinària on passen coses extraordinàries", ha exigit més material sanitari per a l'hospital i les residències, i, preguntat per si els municipis reclamaran l'ajuda de l'Exèrcit, ha dit que "si fos necessari, es demanarà tota l'ajuda", però que en aquests moments els experts creuen que no cal.