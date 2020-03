Movistar i ACB posen en marxa concursos per a col·legis i aficionats

Movistar i la acb estan col·laborant en fomentar activitats tant educatives com d'oci. Concretament, Movistar i ACBNxt han creat un concurs artístic i redaccional per a alumnes de diferents nivells educatius ia més s'ha llançat Quiz ACB, un concurs presentat per Movistar sobre coneixements dels equips de la lliga.





El concurs artístic i redaccional sorgeix de la col·laboració entre Movistar i ACBNxt, el programa oficial de la acb que arriba a 350 escoles de tot el país.





El concurs artístic està destinat als alumnes que estan cursant primària i consisteix en realitzar un dibuix de temàtica lliure que inclogui, implícitament o explícitament, els valors relacionats amb el bàsquet.





Per la seva banda, el concurs redaccional està destinat a alumnes de secundària que podran escriure un text igualment de temàtica lliure però també relacionat amb el bàsquet.









Els 350 col·legis participants en el programa ACBNxt han estat informats el dilluns 30 de març de l'arrencada del concurs i ells seran els encarregats de comunicar als alumnes l'existència del concurs, així com la normativa de la mateixa.





Els premis, un per categoria, inclouen places al Movistar Camp by acb (juliol 2020) i quatre entrades per al partit de la Lliga Endesa que triï el guanyador.





Movistar presenta el Quiz ACB, un concurs per a demostrar els coneixements sobre els equips acb.





El Quiz ACB presentat per Movistar consisteix en deu preguntes sobre cada un dels 18 equips que componen la Lliga Endesa, i que es van publicant diàriament a l'app, web i Xarxes Socials de la acb reptant a l'afició a demostrar quant saben dels equips.





La setmana passada, Barça, Baxi Manresa, Casademont Saragossa, Club Joventut de Badalona, Real Betis van inaugurar aquesta activitat lúdica a la qual li seguiran Herbalife Gran Canària, Iberostar Tenerife, Kirolbet Baskonia i Monbus Obradoiro al llarg de la setmana actual.





A la primera setmana del Quiz presentat per Movistar s'han rebut més de 117.000 respostes a Instagram Stories i un alt nivell de participació al web i l'app, gaudint del repte d'encertar les preguntes sobre curiositats i història de tots els equips que conformen la Lliga Endesa.