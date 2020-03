La selectivitat es farà del 7 al 9 de juliol a Catalunya

Les proves d'accés a la universitat (PAU) se celebraran a Catalunya els dies 7, 8 i 9 de juliol a la seva convocatòria ordinària, després de l'ajornament de les dates previstes al juny per la pandèmia del coronavirus.





Així s'ha consensuat aquest dimarts per part de la Generalitat i les universitats catalanes en el marc de el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en una reunió telemàtica de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils.





El secretari general del CIC, Lluís Baulenas, ha afirmat que s'ha adoptat una "decisió col·legiada" de les dates, i també s'han acordat les bases per a la flexibilització de l'opcionalitat en la convocatòria de la Selectivitat.









"A causa del cessament temporal de l'activitat lectiva en Batxillerat, s'ha consensuat realitzar una adaptació de les PAU en el sentit de flexibilitzar la opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries perquè l'alumnat pugui assumir la totalitat de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per a completar l'examen", ha subratllat.



Els coordinadors de cada matèria de les PAU ja han començat a treballar per a aplicar aquesta flexibilització tenint en compte que no és una reducció dels temaris, ja que els centres són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts, i no significa un "canvi radical" en la tipologia dels exàmens.



Qualsevol adaptació o flexibilització en l'elecció entre opcions, on hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i la durada de l'examen, i aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer "de manera universal i homogènia" en les 29 matèries objecte d'examen, tant per les característiques de les assignatures com la tipologia de l'examen, ha assenyalat la Secretaria.



El Govern ha remarcat que el nou calendari i les bases de flexibilització permeten garantir que l'alumnat accedeix a la universitat respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que han de regir l'accés i l'admissió en els estudis universitaris.



La PAU per a majors de 25 i 45 anys --inicialment fixada per al 25 d'abril-- s'ha ajornat a juny: el 20, la fase general; i el 27 de juny, la fase específica --només per als de més de 25--.



La convocatòria ordinària de les proves d'aptitud personal (PAP) per a accedir als graus d'Educació infantil i Educació primària, que havien de celebrar-se el 25 d'abril, es faran el 19 de juny.



A partir d'aquestes noves dates per a les PAU, en una pròxima reunió de la Comissió d'Accés i Assumptes Estudiantils s'acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de les PAU i les PAP per a accedir a graus d'Educació.