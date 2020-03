El Govern no preveu habilitar nous hospitals de campanya a Catalunya

Davant la falta de llits als hospitals i ambulatoris on poder allotjar els afectats per coronavirus, són moltes les autonomies que estan habilitant els anomenats "hospitals de campanya". A la Comunitat de Madrid, el Govern regional ha reconvertit un espai d'Ifema, el recinte firal de la capital espanyola, en una immensa sala hospitalària per atendre a més de mil contagiats.





Fins ara, a Catalunya s'han instal·lat llits addicionals de forma temporal en una zona de la Fira de Barcelona i en alguns municipis s'estan fent servir equipaments municipals, com poliesportius, per controlar els infectats.





En resposta a una pregunta de Catalunyapress, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha informat que el Govern ha habilitat dos hospitals temporals, el Fira Salut i el Vallès Salut, però que no preveu noves actuacions d'aquest tipus. La Generalitat prefereix optar per disposar nous espais "en els centres hospitalaris, en els pavellons i als hotels" abans que obtenir hospitals de campanya.