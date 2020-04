La UME inicia els treballs de desinfecció a Viladecans a l'edifici del Sociosanitari Frederica Montseny

La petició de l'alcalde de Viladecans ha donat els seus fruits amb celeritat i la UME es troba en aquesta tarda de dimarts procedint a la desinfecció de l'edifici de centre sociosanitari Frederica Montseny. És el primer objectiu d'aquest grup de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que té com a missió la intervenció en qualsevol lloc del territori nacional, per contribuir a la seguretat i benestar dels ciutadans.





L'Ajuntament va iniciar fa dies les primeres tasques de desinfecció dels carrers d'un municipi, Viladecans, afectat per un fort pic reconegut per la consellera de Salut, Alba Vergés, en el mateix centre Federica Montseny, sobre el qual van haver d'actuar tant el Departament de Salut com el d'Afers Socials de la Generalitat. Des del tancament de visites de familiars als residents, el confinament en dues plantes d'usuaris afectats i possibles contagiats i la quarantena també de personal que els atén, està és la primera acció visible d'actuació correctiva física per aturar la corba de contagi en el centre el CAP pròxim és el més afectat per casos de coronavirus de tot el municipi segons les dades oficials.





La petició del seu alcalde, Carles Ruiz, va arribar després de fer-se públic que el municipi era, segons la ràtio a nivell de Catalunya, el segon municipi amb més positius per cada 1.000 habitants.





La desinfecció de carrers i edificis on concorren més persones i el contagi és més elevat és una mesura que sembla tenir incidència directa en la baixada de nombre de contagis. És per això que molts municipis han sol·licitat l'ajuda extra de la UME per accelerar el procés de desinfecció dels seus propis serveis de neteja. Amb aquest reforç des de Viladecans es pretén netejar des de residències a dependències municipals com els edificis dels Serveis Socials o la Policia Local a fons.





Que el centre sociosanitari Frederica Montseny sigui la primera intervenció de la UME a Viladecans és un gest significatiu i el propi Ajuntament s'ha fet ressò del que ha anomenat "comptem amb el reforç de la UME per realitzar treballs de desinfecció en les residències de gent més gran. Els treballs han començat al Centre Sociosanitari Federica Montseny".









