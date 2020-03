Espanya, en fase d'estabilització de la pandèmia

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que Espanya es troba actualment en una fase de "estabilització" de la pandèmia del coronavirus, i ha comentat que l'objectiu que s'ha plantejat aquesta setmana el Govern és mantenir la tendència a la baixa del nombre de casos confirmats del Covid-19.









En una roda de premsa telemàtica al Palau de la Moncloa, Illa ha al·ludit a les últimes dades publicades aquest dimarts pel seu departament ministerial en què es mostra que el coronavirus ha infectat ja 94.417 persones a Espanya i provocat la mort de 8.189 ciutadans.





No obstant això, i malgrat aquestes xifres, que suposen un increment de 9.222 en el nombre de casos, i de 849 en el nombre de morts, Illa ha comentat l'augment percentual se situa en el 10 per cent, "per sota" del que detectat en les setmanes anteriors i, especialment, des del 15 de març, un dia després de la declaració de l'estat d'alarma.





"Tot això demostra que les mesures de Govern estan donant els seus resultats. Ahir vaig dir que estàvem en fase d'estabilització i avui puc confirmar que ho estem, si bé és important seguir baixant el percentatge d'increment de xifres", ha dit Illa, per recordar que aquesta setmana seguirà sent "dura".