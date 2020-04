Amancio Ortega gasta 64 milions en adquirir material sanitari contra el Covid-19

La Fundació Amancio Ortega ha desemborsat 64 milions d'euros per adquirir material sanitari amb el qual lluitar contra el coronavirus. En concret, es tracta principalment de respiradors per a les unitats de cures intensives (1.450 unitats), mascaretes filtrants per a l'ús de personal sanitari (3 milions d'unitats), kits de detecció de virus (un milió) i altres equipaments per a centres sanitaris, com llits hospitalaris (450 unitats).









Gràcies a la capacitat logística i operativa d'Inditex, aquesta adquisició ha pogut tirar endavant amb facilitat. Les primeres partides de material, que inclouen respiradors i test de detecció, ja es troben al nostre país, i la resta d'enviaments es preveu que arribin durant la primera quinzena d'abril.