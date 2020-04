Desenes de periodistes signen una carta contra les rodes de premsa del Govern central pel coronavirus

Desenes de periodistes han signat una carta conjunta en què critiquen les rodes de premsa organitzades per Moncloa durant la crisi pel coronavirus. En aquestes trobades informatius és impossible assistir presencialment, però tampoc es facilita la intervenció per videotrucada i es produeix un filtrat de preguntes que dificulta la tasca de control a l'Executiu per part dels mitjans de comunicació.









Entre els signants del document es troben Jesús Cacho (editor de Vozpópuli), Álvaro Nieto (director adjunt de Vozpópuli), Juan Fernández-Miranda i Ignacio Camacho (ABC); Vicente Olaya (El País), Esther Palomera (eldiario.es), José Antonio Zarzalejos (El Confidencial), Carlos Herrera (COPE), Jorge Bustos, Raúl del Pozo, Arcadi Espada i Joaquín Manso (El Mundo); Fernando Jáuregui (Diariocritico.com), Virginia Pérez Alonso (Públic); i Karina Sainz, Jorge Sainz, Antonio Sanchidrián, Gabriel Sanz i Agustín Valladolid, de Vozpópuli.





El text, titulat 'La llibertat de preguntar', expressa que "la principal forma d'exercir aquesta funció des del Periodisme és a través de les preguntes -i les repreguntas- als membres del Govern espanyol". Un dels focus d'aquesta crítica és el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, a què reprenden perquè "ha arribat a formular alguna pregunta al president de Govern, o fins i tot ha tractat de corregir públicament a algun dels tècnics".





Aquest és el text complet del manifest:





LA LLIBERTAT DE PREGUNTAR

#laLibertaddePreguntar





En una situació de crisi el dret a la informació és més important que mai. Amb Espanya en estat d'alarma, el Govern gaudeix d'uns poders molt superiors als normals, pel que és important que la Premsa realitzi la seva tasca de control, més encara quan el Parlament ha limitat enormement la seva activitat. La principal forma d'exercir aquesta funció des del Periodisme és a través de les preguntes -i les repreguntes- als membres del Govern espanyol.





No obstant això, la Secretaria d'Estat de Comunicació ha organitzat un sistema en què totes les preguntes enviades pels periodistes passen necessàriament pel filtre del secretari d'Estat, que és qui s'està ocupant personalment de formular-se-les al president, als ministres o als tècnics. És més, el mateix secretari d'Estat ha arribat a formular alguna pregunta al president del Govern espanyol, o fins i tot ha tractat de corregir públicament a algun dels tècnics.





Les dificultats tècniques no són més que excuses. Altres actors polítics, nacionals i internacionals, realitzen rodes de premsa telemàtiques en què els periodistes habituals formulen les preguntes directament a través de videotrucada. D'aquesta manera, tenen la possibilitat de preguntar directament, el que els permet formular la qüestió després d'haver escoltat la compareixença. De la mateixa manera, tenen la possibilitat de repreguntar. És així, i només així, com les persones que donen la roda de premsa no poden respondre amb evasives, tal com ha succeït reiteradament en les rodes de premsa organitzades al Palau de la Moncloa.





Aquestes línies no tenen com a objectiu defensar ni condemnar la gestió del Govern espanyol en la crisi del coronavirus, sinó garantir que els mitjans de comunicació puguin realitzar la seva funció sense mordasses i sense dificultats afegides. Aquestes no són més que excuses per controlar a la premsa. Que les preguntes a Govern els formuli un membre del mateix Govern revela una absoluta falta de transparència i un interès per controlar la informació. És una nova forma de censura als mitjans i un menyspreu intolerable als mateixos ciutadans als quals es reclama enormes esforços que majoritàriament estan complint rigorosament.





En cap cas la declaració de l'estat d'alarma suposa una minva en l'aplicació de l'article 20 de la Constitució Espanyola, que reconeix un dret fonamental com és el dret "a comunicar o rebre lliurement informació veraç" (20.1.d CE) i que el exercici de la mateixa "no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia" (20.2 CE).





Per tot això, reclamem l'immediat canvi del procediment per a totes les rodes de premsa i compareixences de membres del Govern espanyol i sol·licitem el suport dels professionals de la comunicació a una reivindicació no partidària que millorarà la qualitat democràtica a Espanya i l'exercici dels nostres drets civils emparats en la constitució, màxim garant de la nostra convivència, especialment en situacions excepcionals com la que vivim.