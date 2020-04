Calviño, sobre la no suspensió d'impostos: "Necessitem ingressos"

La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dimecres, sobre la no suspensió de la recaptació d'impostos com l'IRPF, que Espanya necessita aquests ingressos perquè les despeses públiques, com el sous dels sanitaris i dels esforços i Cossos de Seguretat de l'Estat, "no desapareixen".









"Aquesta situació és excepcional però això no vol dir que no necessitem ingressos (...) No podem abandonar el funcionament normal de el sector públic", ha insistit Calviño en declaracions a Onda Cero.





Pel que fa a les demandes del món empresarial perquè el permís retribuït per paralització de l'activitat no essencial ho pagui l'Estat, Calviño ha indicat que, tot i que comprèn la reclamació, l'Estat, el sector públic, no pot reemplaçar el conjunt de l'economia".