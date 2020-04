La Generalitat va incomplir l'objectiu de dèficit el 2019 per més de quatre dècimes

La Generalitat va incomplir l'objectiu de dèficit fixat per l'Estat el 2019 per més de quatre dècimes, ja que va tancar l'exercici amb un dèficit de 1.329 milions d'euros, fet que suposa el 0,56%, per sobre del 0,1% fixat per l'Estat, a diferència de 2018, quan sí que va complir aquest objectiu.





Ho ha explicat en un comunicat la Conselleria de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat, després que la Intervenció General de l'Estat (IGAE) hagi publicat les dades provisionals de tancament de l'exercici.





El Govern ha atribuït l'incompliment de l'objectiu de dèficit a l'"incompliment dels acords" per part de Govern de Pedro Sánchez, ja que, segons la Conselleria, la Generalitat preveia ingressar fins 924 milions d'd'euros de transferències de l'Estat pel pagament de la deute pendent de l'IVA i pels compromisos adquirits en l'última reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals celebrada al setembre de 2018.









Segons la Generalitat, el deute de l'IVA s'eleva a 458 milions d'euros que es preveia que l'Estat tornés a 2019, però "el pagament no s'ha efectuat".





A més, ha destacat que els dos governs van acordar en la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals un impacte sobre les finances catalanes de 466 milions per 2019.

Així, el Govern ha xifrat l'impacte dels diners no transferit per l'Estat en quatre dècimes del PIB (0,39%): "En cas de no haver-se produït aquests incompliments, el dèficit de la Generalitat de l'any 2019 se situaria en el 0,17% del PIB, molt a prop de l'objectiu assignat (0,1%).





AJUST PER VALOR DE 224 MILIONS





La Conselleria també ha apuntat que del conjunt del dèficit registrat el 2019, prop d'una desena, equivalent a 224 milions, correspon al còmput com a despesa diferit per compromisos assumits amb les concessionàries d'autopistes Invicat i Aucat per aplicar peatges reduïts.





Aquest còmput és un ajust comptable sense inmpacto pressupostari el 2019 i ha reivindicat que, sense tenir-ho en compte i si l'Estat hagués complert les transferències, "el dèficit de la Generalitat hagués caigut al 0,08% per sota del 0,1% fixat com a objectiu".





Quant als ingressos en 2019, han crescut un 4,9%, mentre que la despesa ha pujat un 5,1%, que una part important correspon a l'augment del nombre de treballadors públics com millores retributives i el retorn del 40% de la paga extra de 2013.