Trump alerta que les dues properes setmanes seran "molt difícils"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat aquest dimarts que el país nord-americà s'enfrontarà a "dues setmanes molt difícils" en el marc de la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus.









"Vull que tots els americans estiguin preparats per als dies durs que s'aveïnen. Passarem dues setmanes molt difícils", ha assenyalat Trump durant la roda de premsa del grup de treball del coronavirus.





No obstant això, el mandatari ha expressat la seva esperança que els Estats Units pugui veure "llum al final del túnel" després d'aquestes dues setmanes, segons ha recollit la cadena de televisió CNN.





"I després, amb sort, com els experts prediuen, com crec que molts de nosaltres pronostiquem, després d'haver-ho estudiat tant, començarem a veure una mica de llum real al final del túnel", ha agregat: "Però aquestes seran unes dues setmanes molt doloroses, molt, molt doloroses", ha insistit.





En aquest context, el dirigent nord-americà ha admès que el Covid-19 és més cruel que la grip, a pesar que ha afirmat el contrari diverses vegades en el passat: "No és la grip. És cruel", ha reconegut Trump, al mateix temps que ha esmentat a un amic personal que es troba en coma a causa del coronavirus.





El mandatari nord-americà ha suggerit que els ciutadans del país utilitzin "bufandes" en lloc de mascaretes per protegir-se de la propagació del coronavirus.





"Molta gent té bufandes i pot usar-les. Una bufanda estaria molt bé", ha detallat, abans de precisar que s'estan fabricant "milions i milions de mascaretes", però que han de destinar-se als hospitals.





"Volem que vagin als hospitals (...) No volem que tots competeixin amb els hospitals on realment es necessiten", ha explicat, encara que ha dit que podria "no ser mala idea" que els nord-americans utilitzin algun tipus de cobertura facial, almenys durant algun temps.





D'altra banda, Trump ha defensat la capacitat dels Estats Units per realitzar proves diagnòstiques del coronavirus, tot i que els professionals sanitaris del país nord-americà han assegurat que no poden dur-les a terme a totes les persones que les necessiten.





"Estem fent més que ningú al món, amb molta diferència. Estem provant proves molt precises, aquestes són les proves que funcionen", ha detallat.





En aquest sentit, ha assegurat que els Estats Units compta ara amb una "nova prova, que s'implementarà el matí o l'endemà" i que només triga uns minuts a mostrar el resultat: "I és un resultat molt precís", ha reblat.





Així mateix, Trump ha al·ludit a la demanda de respiradors per respondre el Covid-19, i ha indicat que hi ha reservats gairebé 10.000 perquè "l'onada està arribant".





"També estem frenant una mica. Tenim gairebé 10.000 respiradors llestos per utilitzar. Hem de contenir-los, perquè l'augment està arribant i està arribant bastant fort i volem poder moure'ls immediatament", ha especificat.





DE 100.000 A 240.000 MORTS





Per la seva banda, el principal responsable científic en la lluita contra el coronavirus als Estats Units, Anthony Fauci, ha afirmat que el país ha de preparar-se per a una realitat en la qual morin de 100.000 a 240.000 nord-americanes a conseqüència del Covid-19.





"Malgrat l'alliçonador que és aquest nombre, hauríem d'estar preparats per a això. Va ser tant? Espero que no, i crec que que com més retrocedim en la mitigació, menor serà la probabilitat que aquest nombre sigui real", ha apuntat Fauci, al mateix temps que ha posat l'accent que, no obstant això, "hem de preparar-nos perquè això sigui el que veurem".





Així, ha incidit que no "accepten" aquesta xifra, per la qual cosa ha assegurat que les autoritats faran "tot el possible" perquè la xifra sigui més baixa. "Això és el que cal anticipar, però això no significa que ho anem a acceptar", ha resolt Fauci a la Casa Blanca.





Els Estats Units ha registrat més de 3.800 morts i més de 188.000 casos de coronavirus fins al moment, segons la recopilació de la Universitat Johns Hopkins. La pandèmia de Covid-19, originada a la ciutat xinesa de Wuhan, ha deixat més de 42.000 morts i la xifra d'afectats sobrepassa els 857.000 a nivell global.