Mossos intensifica patrullatges al voltant de botigues obertes per evitar robatoris

Els Mossos d'Esquadra han intensificat els patrullatges a Catalunya al voltant dels establiments considerats essencials i que estan oberts aquests dies, com farmàcies i botigues d'alimentació, per evitar que siguin un objectiu per als lladres.









La policia catalana ha valorat en un comunicat aquest dimecres que les noves mesures de l'Estat per combatre el Covid-19 suposen que pocs establiments estiguin oberts i que hi hagi molta menys gent al carrer, el que considera que pot provocar que els lladres aprofiten la situació , i vigilaran especialment els establiments en horari d'obertura i tancament.





També els agents incrementaran els contactes de proximitat i mantindran els canals de comunicació "per conèixer les preocupacions dels propietaris i treballadors" dels comerços oberts, així com per donar-los consells de seguretat perquè no siguin víctimes de robatoris i reduir la seva percepció d'inseguretat.