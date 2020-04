La Comissió Europea es mostra en contra dels homenatges a presos d'ETA al País Basc

La Comissió Europea ha assegurat, en una carta enviada pel comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, a l'eurodiputat del PP Javier Zarzalejos, que és "molt important la prevenció d'actes radicals vinculats al terrorisme ia la violència, com els homenatges" a presos d'ETA celebrats al País Basc, i ha reiterat que "seguirà donant suport en aquest sentit als països membres de la UE com Espanya".





Així s'ha pronunciat el comissari europeu de Justícia en una carta adreçada a l'eurodiputat del PP Javier Zarzalejos, qui li havia alertat de la celebració d'homenatges a exmembres de la banda terrorista i li havia remès l'informe "Radicalització al País Basc, 2018 -2019".





En la seva carta a Zarzalejos, el comissari Didier Reynders ha reiterat, segons el PP, "el suport de la Comissió Europea a les víctimes del terrorisme ia tots els professionals de diferents àmbits que combaten aquesta xacra i les seves múltiples efectes en la societat".









L'eurodiputat Javier Zarzalejos ha qualificat de "molt rellevant" el suport de Reynders "per aconseguir eradicar els homenatges als etarres". Les víctimes del terrorisme, ha dit, "mereixen memòria, dignitat i justícia, per tant aquests homenatges no tenen cabuda en la nostra societat", i ha reiterat que valora molt "la sensibilitat" de la Comissió Europea sobre aquest assumpte.





"Considero molt important que la Comissió Europea tingui una informació detallada i rigorosa sobre els homenatges a terroristes, que constitueixen una forma d'humiliació a les víctimes del terrorisme", ha afegit Zarzalejos.





"CANAL DE COMUNICACIÓ"





L'eurodiputat popular també ha avançat que mantindrà "aquest canal de comunicació" amb la Comissió Europea per denunciar "tota actuació que suposi humiliació o menyspreu a les víctimes del terrorisme".





L'informe "Radicalització al País Basc, 2018-2019" ja va ser presentat al desembre de l'any passat al Parlament Europeu per Javier Zarzalejos i la secretària general del PP basc, Amaya Fernández.