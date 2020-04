Benvinguts a Viladecans, soldats de la UME

Veig que la febre per saltar-se el confinament, va a més, mentre que els membres de l'famós Comitè d'Experts de la Moncloa van caient, un a un, contagiats per la pandèmia, l'últim, el portaveu de la policia, a què, com al Dr. Fernando Simón els desitjo una ràpida curació, mentre que em pregunto com s'han pogut contagiar en llocs tan desinfectats i protegits com han de ser en què treballen, perquè si no és així, com pretén el Govern que no ens encomanem els ciutadans del carrer, el temps que em faig la reflexió de per què només els polítics i els seus paniaguados, tenen accés a test mentre tot el país espera des de fa setmanes els famosos detectors de la malaltia per així poder impedir de manera efectiva que metges, infermeres i altres servidors de la salut segueixin caient com a mosques sense que, a hores d'ara de la pel·lícula, se sàpiga realment quantes espanyoles i espanyols s'han contagiat de la malaltia. Una vergonya per al Govern d'Espanya i, sobretot, per als protagonistes polítics d'aquesta tenebrosa etapa en la història d'Espanya.









Ahir, els militars espanyols van venir a Viladecans. Me'ls vaig trobar davant de la casa on guardem quarantena tancats des del primer dia omplint de continguts tots els diaris del nostre CatalunyaPress Group a companyies de tots els periodistes que escriuen en els seus domicilis des de Catalunya, Madrid i Galícia. Com arribava del meu diària dosi de radioteràpia, que m'ha tocat aquesta temporada, els vaig saludar a l'arribar de l'Oncològic. La meva néta Joanna de 15 anys ja els havia donat, a "motu proprio", els seus bombons, i jo mateix i la directora dels diaris que m'acompanyava, els vam donar les gràcies pel seu treball, i després ficar-me en la meva tancament vaig sortir amb dos ampolles de la meva millor blanc d'Alella i el millor Rioja que guardo per als meus convidats i l'hi vaig lliurar amb una disculpa estúpida: "Jo he fet la mili i per a mi l'exèrcit no és el meu enemic sinó que forma part de la vila de què vostès. i jo formem part, quan berenin o sopin aquesta nit beguint a la seva salut i de les persones a les que han vingut a ajudar ", però no m'ho van acceptar i es les vaig deixar al moment menys pensat, a sobre del camió. No em vaig atrevir a aplaudir per no ofendre'ls, però de no ser per aquesta maleïda pandèmia els donaria una abraçada a tots ells.





Al meu alcalde, un miserable socialista membre de l'executiva del PSOE se li va oblidar, un dia més, que els periodistes també som un servei essencial, fins i tot els que li hem denunciat públicament per la seva desaparició pública, i sobretot, per la dolosa imprevisió en la tragèdia de la Residència sociosanitària Frederica Montseny de Viladecans s on hi ha hagut morts per coronavirus i un silenci fúnebre al voltant de que ha passat. Ni la Generalitat vol parlar molt del tema. Com tant, la meva dona com jo vam conèixer personalment a la senyora Federica ens sentim moralment obligats a arribar fins al final en la recerca de la veritat d'uns fets tan lamentables. Ja hi haurà ocasió i jutjats en què aclarir-los. Ahir, els militars de la UME desinfectar també aquesta instal·lació que els cito, i aquest periodista, encara que sigui ja tard, agraeix tan dur treball. Gràcies soldats. Benvinguts a Catalunya.