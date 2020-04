La declaració de renda i els tests per als privilegiats

Entrem al mes d'abril, i la pandèmia de coronavirus segueix vigilant sobre els caps de la ciutadania per aprofitar un descuit i introduir-se en els pulmons i portar-se per davant a qui pugui. És una lluita desigual pel desconeixement que els professionals sanitaris tenen de la bestiola. Això no impedirà que segueixin treballant per guanyar-li la guerra, encara que en ella es produeixin la pèrdua d'algunes batalles.









Mentre les persones continuen confinades a casa seva, lluiten per no agafades a traïció per la greu malaltia que tots temem sobre, ja ens han anunciat que s'inicia la campanya de la declaració de la renda, que quan arriba, la majoria dels pagans han de rascar-se les butxaques per ser un bon contribuent. Molts es pregunten per què aquest any no la retarden?, la situació econòmica, en general és dolenta, però com Hisenda com diu l'eslògan "som tots" -d'uns més que altres- cal claudicar, no queda més remei, sinó ja sabem quines poden ser les conseqüències: una multa que et pot deixar mirant a la fi de la terra.





Amb totes les mesures que diu el govern que han pres podien posposar-la fins setembre, quan tot això hagi passat, hi haurà passat realment? i la ciutadania hagi pogut respirar una mica millor, sortir al carrer, tornar als seus llocs físics de treball i l'ànim hagi millorat per pagar -la gran majoria- a la casa de tots que és Hisenda. Doncs sembla que aquesta mesura, a dia d'avui, amb l'anunci oficial de "s'inicia el període de la declaració de la renda", no serà possible. Alguns diuen que el govern no té diners per mantenir els serveis, se l'ha gastat en material mèdic i farmacèutic per combatre la bestiola que tant dolor està causant. De veritat no té diners?





Segons l'ONU, aquesta situació creada per la pandèmia de coronavirus és la pitjor crisi viscuda des de la II Guerra Mundial. Una situació que es va iniciar a la Xina, i que la gran majoria dels governs de tot el món no es la van prendre seriosament, només cal mirar les hemeroteques i comprovar les declaracions que van fer fa només un parell de mesos els seus líders i comprovar el poc encertats que van estar. Mentre ells s'ho prenien "de broma", la bestiola seguia guanyant terreny fins a deixar a uns quants milers de morts pel camí, ja milers, i milers d'infectats. Sense en lloc de fer el babau, s'haguessin posat a treballar seriosament, la situació no seria la que és. Però com els dirigents pensen que són immortals, així ens va als ciutadans que confiem en ells.





Amb aquesta situació que tenim a sobre, sense que el govern d'Europa actuï com a tal, sinó amb la filosofia de campi qui pugui i qui més mitjans disposi, el govern d'Espanya, hauria de prendre algunes mesures més que tranquil·litzin els seus conciutadans als que diu defensar: posposi la declaració de la renda per al setembre, quan la situació hagi millorat, tots s'ho van a agrair, sobretot els que han de rascar-se la butxaca. No faci més preocupacions sobre la ciutadania que ja prou té amb el coronavirus, i sense tests per conèixer si és portador de la bestiola. Això sí, hi ha dirigents als quals se'ls ha repetit diverses vegades les proves per conèixer si és portador del virus. Després diran que tots som iguals i que no hi ha diferències. Anem sí que n'hi ha!