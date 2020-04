En doble quarantena: algunes mares es contagien després de donar a llum a la Maternitat

La Maternitat de Barcelona, l'hospital de la capital catalana destinat a atendre parts, s'ha convertit en un nou focus del coronavirus. El centre sanitari està trucant a les mares que van tenir el seu fill el 27 de març per notificar que van estar en contacte molt directe amb algú contagiat per coronavirus, sense especificar qui. Així ho ha descrit una mare que acaba de tenir el seu fill a CatalunyaPress.









L'hospital va cridar aquest dimarts a una mare per notificar-li que ella, el seu marit i el seu nadó possiblement estiguin contagiats per coronavirus, pel que s'han de confinardurant 14 dies. No és l'única, ja que la metge encarregada de donar la notícia va admetre que encara li quedaven moltes més trucades de realitzar. Es desconeix el nombre d'afectats per aquesta fallada en el protocol.





Ara, la família a el complet s'haurà tancar a casa sense tenir tan sols la possibilitat de realitzar la compra per tenir els subministraments essencials per sobreviure durant el temps de confinament. Tampoc poden anar a registrar el seu fill. A l'hospital els van donar instruccions per a fer-ho en una situació normal, podent acudir presencialment al Registre Civil. En aquesta situació, no saben què fer i ningú els indica com procedir.





Durant aquestes dues setmanes, aquests pares han de tenir el mínim contacte amb el seu nadó: sense poder donar-li petons, portant mascaretes durant tot el temps i desinfectant els mugrons cada vegada que la mare hagi de donar el pit, segons han recomanat les autoritats sanitàries a la família afectada.





Algunes fonts han explicat a CatalunyaPress que el focus de la infecció podria ser una pacient que havia donat positiu per coronavirus abans d'assistir a l'hospital i no va informar el centre sobre el seu estat de salut.