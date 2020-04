Delgado arxiva les diligències al Suprem per morts en residències de gent gran

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, ha decretat l'arxiu de les diligències d'investigació que va ordenar obrir el passat 23 de març a la Fiscalia del Tribunal Suprem després de la denúncia per part de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la troballa pel exèrcit de cadàvers en residències d'ancians.









L'encàrrec especial que Delgado va fer al fiscal Manuel Dolz, qui va ser secretari d'Estat de Justícia durant el seu pas per aquest Ministeri, decau en favor de les investigacions que ja estan realitzant diverses fiscalies territorials, que són les inicialment competents en la matèria.





Segons el decret signat per Delgado aquest dimarts, en el moment present, i després de l'obertura de les diligències d'investigació que resulten pertinents en les fiscalies territorials dels llocs d'ocurrència dels fets, decauen les que constituïen objecte d'investigació pel Suprem "sense perjudici de mantenir en endavant i amb les fiscalies territorials investigadores la llera de comunicació que preveu l'article 25 de l'Estatut Orgànic del ministeri fiscal".





Segons la denúncia pública de Roures, la formulació per escrit no s'ha donat a conèixer en tot aquest temps, a més de cadàvers a les residències visitades, la ubicació i nombre no va concretar, es trobaven altres persones en "situacions extremes i males condicions de salubritat", el que podria donar lloc a responsabilitats penals.