CaixaBank anticipa als seus clients el pagament de l'atur al 3 d'abril

CaixaBank ha decidit anticipar als seus clients el pagament de la prestació per desocupació al dia 3 d'abril, set dies abans del que és habitual sense que l'usuari hagi de fer cap petició ni tràmit administratiu extraordinari, sinó que es realitzarà de forma automàtica.





El banc presidit per Jordi Gual ha indicat en un comunicat que els beneficiaris de la prestació podran seguir cobrant-la en aquestes condicions mentre duri la situació d'excepcionalitat sanitària pel coronavirus, i els nous receptors podran cobrar la prestació a mesura que les autoritats remetin la informació necessària per al pagament a l'entitat financera.









"CaixaBank pren aquestes mesures per donar suport a les autoritats a pal·liar els efectes econòmics negatius del Covid-19, en aquest cas de les famílies més vulnerables, tenint en compte que la majoria dels rebuts de la llar arriben en els primers dies del mes", ha apuntat el banc.





Amb això, ha sostingut que també s'aconseguirà un moviment escalonat de persones que de forma imprescindible es vegin obligades a desplaçar-se a retirar efectiu, incidint en les mesures sanitàries per evitar la propagació de virus.





Els serveis financers segueixen estant operatius en estar considerats un servei essencial durant l'estat d'alarma per la pandèmia, si bé CaixaBank ha insistit que només s'acudeixi a les oficines si és per causes de força major, sol·licitant cita prèvia i seguint les mesures de protecció, i recomana l'ús dels caixers automàtics.





INICIATIVES DAVANT EL CORONAVIRUS





Aquesta iniciativa se suma a altres dutes a terme per CaixaBank com l'ampliació de la moratòria hipotecària, l'avançament de les pensions, la condonació de lloguers i els 25.000 milions d'euros en una línia de préstecs preconcedits per a pimes i autònoms.





L'entitat tampoc cobra comissions als caixers automàtics mentre duri l'estat d'alarma i ha implementat la pujada de 20 a 50 euros del límit per no haver d'introduir el pin en els pagaments amb targeta, evitant tot contacte amb superfícies físiques gràcies a la tecnologia 'contactless'.