La Fundació La Caixa impulsa la campanya: "Cap llar sense aliments"

La Fundació La Caixa i CaixaBank han impulsat la campanya solidària 'Cap llar sense aliments' per recaptar aliments i fons per ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat, agreujada per la crisi sanitària i social derivada del nou coronavirus.





Amb aquesta iniciativa es pretenen cobrir les "demandes habituals ateses pels Bancs d'Aliments de Catalunya", que donen serveis mínims després de la suspensió de les operacions presencials pel confinament.





La Fundació La Caixa ha destinat 100.000 euros inicials per "pal·liar" les primeres conseqüències derivades del confinament i distribuirà la quantia total recaptada de les donacions a Catalunya entre els quatre Bancs d'Aliments, associats a la Federació Catalana de Bancs d'Aliments (FECATBAL).





A partir del 1 d'abril, els ciutadans podran oferir el seu suport econòmic a través dels canals operatius de CaixaBank, enviant un SMS amb la paraula 'Aliments' al 38014 o a la web 'capllarsensealiments.org'.





A Catalunya, els bancs d'aliments van atendre a 194.090 persones durant 2019, de la mà de 616 entitats, repartint 23.934 tones d'aliments.