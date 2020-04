Rodalies és gratis del 2 al 9 d'abril a Catalunya

Entre el 2 i el 9 d’abril, Renfe aplicarà la gratuïtat en els serveis que opera a Rodalies de Catalunya tal i com ha marcat l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Aquesta mesura afecta tant els serveis de rodalia de Barcelona, rodalia de Girona, rodalia del Camp de Tarragona i trens Regionals.





D’aquesta manera, en el període marcat per l’ATM els viatgers de Rodalies utilitzaran el servei de forma gratuïta. Per dur-ho a terme, els controls d’accessos de les estacions s’obriran quan el client s’aproximi a ells i no serà necessari validar cap títol de transport.

Aquest sistema s’aplica per guanyar agilitat en l’entrada i sortida de viatgers tenint en compte la immediatesa de la mesura i el gran volum d’estacions on s’ha d’implantar. En total 214 estacions a tot Catalunya amb diferents característiques entre elles.

Durant tot el període de gratuïtat encara que no hi hagi validació del títol els viatgers queden emparats per l’assegurança obligatòria.