Simón creu que Espanya ha arribat a la corba del coronavirus

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, considera que Espanya ja ha arribat a el pic en la corba del coronavirus, i que ara està "baixant".





"Ara mateix ja no estem en el cavall de batalla de si arribem o no a el bec, sembla que ja estem aquí, que ja estem baixant", ha comentat en roda de premsa després del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus.





En connexió per via telemàtica a causa del seu positiu per coronavirus, l'expert ha apuntat que ara "el cavall de batalla" de les autoritats sanitàries, un cop s'ha superat el pic al seu parer, és garantir la cobertura adequada de tots els pacients i el seu tractament: "Per això, hem d'aconseguir que els nous hospitalitzats i ingressats a UCI vagin baixant de forma dràstica", ha argumentat.





Simón ha assegurat que l'evolució de les noves hospitalitzacions i ingressos en vigilància intensiva va disminuint-, el que resulta important per evitar un col·lapse en el sistema sanitari: "Les dades semblen indicar que anem en aquesta línia, en la bona direcció", ha afegit , encara que puntualitzant que les dades no es podran valorar amb certesa "fins a final de setmana o principis de la que ve".









Així, ha animat a tots els ciutadans a seguir respectant les normes per reduir la transmissió i el risc que més pacients hagin de ser ingressats en centres sanitaris, tant en planta com en UCI. D'aquesta manera, segons Simó, s'augmentarien les probabilitats que el sistema sanitari "sigui capaç de tractar correctament als que ho necessitin".





Segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat, 5.872 persones han necessitat ingressar a la UCI o estan ingressades en l'actualitat des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Espanya. En les últimes 24 hores, 265 pacients han necessitat de cures intensives.