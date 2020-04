El Corte Inglés s'endeuta per més de 1.000 milions pel coronavirus

El Corte Inglés ha signat un nou contracte de finançament per un import de 1.311 milions d'euros que ha estat subscrit per un total de 14 entitats financeres nacionals i internacionals per fer front a situació generada per la crisi del coronavirus.





D'aquesta manera, assegura la liquiditat de la companyia durant els propers mesos per fer front a l'impacte econòmic ocasionat per les mesures extraordinàries adoptades per l'estat d'alarma a Espanya, segons ha informat aquest dimecres el gegant de la distribució.





En concret, el contracte signat aquest dimecres té un venciment d'un any articulat mitjançant una línia de crèdit 'revolving'. Amb aquest acord, El Corte Inglés es garanteix un finançament estable a curt termini i sense aportació de garanties.





Els bancs que han participat en l'operació són Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia, BNP, Crédit Agricole, Société Générale, Goldman Sachs, KutxaBank, Commerzbank, Ibercaja, Liberbank i Cecabank.









