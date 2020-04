​Comerciants i restauradors agraeixen a Agbar les mesures destinades a autònoms i pymes

Agbar ha enviat una carta a les principals entitats i agents econòmics per tal d’informar d’una línia d’ajuts per a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms que contempla dos mesures:





Congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua durant la vigència de l’estat d’alarma, iniciat el 14 de març. Finançament sense interessos a sis mesos. S’estableix un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6 mesos.

















Qui s’hi pot acollir? S’hi podran acollir treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses que ocupin a menys de 50 persones i amb un volum de negoci anual no superior als 8 M€.





Atenció específica. Per a l’atorgament de l’ajuda, es posa a disposició dels interessats d’un servei personalitzat d’atenció.





Bonificacions i ajuts socials. Aquestes iniciatives se sumen a la línia d’ajudes oberta des de fa anys per Aigües de Barcelona i que es canalitzen a través del seu Fons de Solidaritat, creat l’any 2012. La companyia, conscient de la seva responsabilitat com a prestatària d’un servei fonamental, garanteix que ningú es quedi sense aigua per motius econòmics.





- Bonificació del consum. S’ha bonificat la factura de l’aigua a un total de 41.627 famílies en situació de vulnerabilitat, de les quals 22.592 són de la ciutat de Barcelona.

- Tarifa social. aplica una tarifa social per a col•lectius específics que suposa una bonificació del 50% del servei de l’aigua sobre la tarifa domèstica i que ha beneficiat 14.585 famílies.

- Famílies amb més de tres membres. També hi ha bonificacions per a les llars amb més de tres persones, que permeten descomptes de 56 euros anuals de mitjana per llar i que han arribat ja a un total de 161.130 famílies.

- Ajornaments i flexibilitat de pagament. disposa d’una política d’ajornaments i flexibilitat en els pagaments, a la qual s’han acollit 7.236 famílies.





Les noves mesures dutes a terme han rebut l'agraïment dels beneficiaris directes en forma de tweet.





Des de el Gremi de Restauració agraeixen "que comparteixi l'objectiu que tots els negocis reobrin"









Des de Barcelona Oberta agraeixen "la seva ajuda a les petites i mitjanes empreses en un moment tan crític"





A més des de la Cambra de Barcelona posen en valor d'Agbar " la seva contribució en ajudar a les petites i mitjanes empreses i als autònoms en aquest moment d'emergència"