La millora de la qualitat de l'aire afavoreix la visibilitat de la superlluna i les Lírides d'abril

La reducció dels nivells de contaminació de l'aire des que es va decretar el confinament de les persones a casa seva per frenar l'expansió del coronavirus millorarà la visibilitat dels esdeveniments astronòmics del mes d'abril, com la superlluna del 8 d'abril o les Lírides del 16 al 25 d'abril.













Segons ha informat el departament de Meteorologia de Meteored, el proper 8 d'abril es podrà contemplar la superlluna 'rosa', quan el cel s'il·luminarà més del que és habitual en estar la Lluna en el punt de la seva òrbita més proper a la Terra, el perigeu. De fet, segons el portal meteorològic "probablement" aquest serà el pleniluni més gran i brillant de l'any. "La mida de la Lluna s'incrementarà un 7 per cent i el flaix augmentarà un 15 per cent", assenyala.





S'anomena superlluna rosa per una planta silvestres d'aquest color que floreix en aquestes dates als Estats Units.





D'altra banda, entre el 16 i el 25 d'abril es podrà assistir a la pluja d'estrelles 'Lírides' el dia de més activitat serà el 22 d'abril, un dia abans de la Lluna nova, un factor que permetrà una bona observació. La taxa mitjana sol ser de 18 meteors per hora, amb velocitats de 49 quilòmetres per segon.





Les Lírides són fragments del cometa C / 1861 G1, denominat (Tatcher), que orbita al voltant del Sol un cop cada 415 anys. Quan la Terra travessa un anell poblat d'aquests fragments, aquests mateixos entren en la nostra atmosfera i es calcinen per la fricció de l'aire, creant així la resplendor lluminós que coneixem com a estrella fugaç.