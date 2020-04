Les obres de Dalí exposades a Moscou tornen abans d'hora

La segona expedició de les obres de Salvador Dalí que formaven part de l'exposició 'Salvador Dalí. Magic Art 'celebrada al Centre Manezh de Moscou han arribat aquest dimecres a Figueres (Girona), després clausurar una setmana abans del que s'esperava la mostra a Rússia a causa del coronavirus.





"La Fundació Dalí, la fundació russa The Link of Times i el Museu Fabergé han pres mesures excepcionals de seguretat tant per als equips professionals involucrats en el desmuntatge i trasllat com per a les pròpies obres", ha indicat la Fundació Gala-Salvador Dalí en un comunicat aquest dimecres.





L'exposició dedicada a Salvador Dalí "ha estat la més popular dels últims anys a tot Rússia", segons els organitzadors, amb una mitjana de 10.000 visitants diaris; un total de 500.000 en els 50 dies que s'ha mantingut oberta la mostra.