Més de 360 persones grans moren per coronavirus en residències catalanes

El secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, ha xifrat en 362 els ancians morts per coronavirus en residències per a persones de la tercera edat a Catalunya, en una roda de premsa telemàtica aquest dimecres a la tarda.









Segons ha informat Iglesies, de les 64.093 persones que viuen en alguna de les 1.073 residències públiques i privades de Catalunya, 830 han donat positiu en Covid-19 i 189 han estat derivats a centres hospitalaris.





"La xifra positiva és que a Catalunya, en el 70% de les residències encara no ha entrat el virus Covid-19 i haurem de dirigir molts esforços perquè no entri", ha afegit el secretari, que ha xifrat en més de 300 les residències amb casos de virus.





Ha indicat que 3.184 dels 75.351 treballadors i treballadores de les residències catalanes han hagut de ser confinats preventivament per possible contagi o per tenir simptomatologia del coronavirus.