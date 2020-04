Mercadona dóna més de 30 tones de productes essencials a l'Banc d'Aliments

Mercadona està distribuint des de divendres 30.598 quilos de productes essencials per donar a al Banc dels Aliments de Barcelona durant la crisi del coronavirus.









Són 78 palets amb aliments com llet, oli, pasta, llaunes de tonyina, conserves vegetals, plats preparats diversos i postres lactis, segons un comunicat de Mercadona.





Divendres va lliurar 7,3 tones, aquest dimecres 4,9, aquest dijous seran 5,7 i la resta es donarà en les dues pròximes setmanes, d'acord amb les dates proposades pel Banc dels Aliments.













L'empresa també ha destacat la seva voluntat de col·laboració en els últims dies per la seguretat dels treballadors, per la distribució a les botigues, per la preferència en les compres d'ancians, discapacitats i personal de serveis essencials, i per donacions a menjadors socials oberts i amb els quals se sol col·laborar.





Aquest dimarts va lliurar 600 quilos de menjar a la Fundació Formació i Treball, per exemple, i a Catalunya col·labora amb 36 menjadors (diàriament), quatre bancs d'aliments i altres entitats socials; i el 2019 la companyia va donar més de 1.478 tones d'aliments.