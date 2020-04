Moncloa no va complir rigorosament els protocols de contenció de contagis

La crisi del coronavirus ha colpejat també a Govern. Al positiu dels membres de l'Executiu Carmen Calvo, Irene Montero i Carolina Darias, s'han sumat en els últims dies dues persones clau en el "nucli" de gestió de la pandèmia: Fernando Simón, director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, i Laurentino Ceña, el director adjunt operatiu (DAO) de la Guàrdia Civil.





Tot això posa en dubte que els protocols de contenció que suposadament es van activar a Moncloa hagin estat efectius. De fet, el mateix Simón reconeixia dimecres passat que tot el comitè no s'hagi aïllat perquè es tracta d'un grup "una mica particular" amb "responsabilitats determinades".













La quarantena no ha estat mantinguda de forma estricta per cap dels contagiats. El passat 20 de març, tant Pablo Iglesias com Pedro Sánchez es van saltar el seu aïllament malgrat que les seves respectives parelles ja havien donat positiu en el test pel virus. Si els màxims responsables de Govern van tenir aquesta conducta, no és estrany que els seus subordinats es prenguessin les mesures de control com una recomanació abans que com una obligació.





La cascada de contagis --l'última de les quals és la del número quatre de PSOE, Santos Cerdán-- ha obligat a desinfectar el complex de la Moncloa davant diversos casos detectats entre els xofers i la resta de personal. A més, a principis d'aquesta setmana, Sánchez ha donat ordre de desinfectar, per import de 140.360 euros, els 700 vehicles oficials del Parc Mòbil de l'Estat.