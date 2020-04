Naturgy exerceix aliança amb BlackRock a Medgaz després del vistiplau de la CNMC

Naturgy ha decidit exercir l'opció signada amb BlackRock Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) com a soci financer en el vehicle a través de què controlaran el 49% a Medgaz, un cop rebuda l'autorització per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a la presa de control del gasoducte amb l'estatal algeriana Medgaz.





El passat 15 d'octubre, Naturgy va arribar a un acord per adquirir el 34,05% de Medgaz a Cepsa Holding, una filial 100% de Mubadala, per 445 milions d'euros a través d'un vehicle de propòsit especial.









En el seu moment, es va indicar que aquest vehicle podria donar entrada a un soci financer, i amb aquesta finalitat l'energètica presidida per Francisco Reynés va subscriure al març un acord amb BlackRock Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) pel qual, a opció de Naturgy , GEPIF adquiriria un 50% del vehicle a mateix preu acordat per adquirir la participació de Medgaz a Mubadala.





En un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Naturgy va indicar que la finalització d'aquesta transacció està subjecta a determinades condicions precedents, incloent l'adquisició de la participació del 34,05%.





Així mateix, recorda que l'operació en el seu conjunt no suposarà sortida de caixa per a la companyia i és consistent amb el seu pla estratègic 2018-2022, "que se centra en inversions que generin valor per a l'accionista, amb fluxos de caixa estables i predictibles".





Amb el tancament de les operacions, Naturgy i GEPIF controlaran al 50% el vehicle que ostentarà el 49% de Medgaz (després de l'adquisició del 34,05% a Mubadala i l'aportació de la participació actual de Naturgy a Medgaz del 14,95% al mateix preu).





Per la seva banda, l'estatal algeriana Sonatrach controlarà el 51% del capital del gasoducte, després d'haver adquirit el 8% restant a Mubadala.





MEDGAZ





Medgaz és responsable del disseny, construcció i operació del gasoducte d'aigües profundes des d'Algèria a Europa a través d'Espanya. Sonatrach és el propietari i operador del gasoducte des dels camps de gas Hassi R'Mel fins Beni Saf a la costa algeriana, on es connecta amb Medgaz. El gasoducte es connecta a Almeria a la xarxa de transport espanyola, operada per Enagás.





El projecte va ser adjudicat el 2006 per l'Estat algerià per un període de 35 anys (fins 2041), prorrogable per un període addicional de 15 anys.