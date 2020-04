El All England Club de Londres (AELTC) ha anunciat oficialment aquest dimecres la cancel·lació del torneig de Wimbledon, la 134a edició queda ajornada a 2021, al temps que ATP i WTA han confirmat la suspensió de tots els tornejos professionals en categories masculina i femenina almenys fins al 13 de juliol.









"Vista la probabilitat que les mesures de Govern (a causa del coronavirus) continuïn durant molts mesos, hem d'actuar de manera responsable per protegir la gran quantitat de persones necessàries per organitzar el torneig, així com considerar que les persones, subministraments i serveis legalment requerits per organitzar el torneig no estaran disponibles en cap moment aquest estiu", ha subratllat el torneig en un comunicat.





Al contrari que Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada que va anunciar el seu ajornament fins al mes de setembre, Wimbledon, tercer 'gran' de l'any, sí que ha optat per una cancel·lació total i fins i tot ja ha avançat les dates de la seva pròxima edició: del 28 de juny a l'11 de juliol de 2021.





Al mateix temps, els circuits professionals ATP i WTA van anunciar la suspensió completa de tota la temporada d'herba, el que en categoria masculina implica els tornejos de 's-Hertogenbosch, Stuttgart, London-Queen's, Halle, Mallorca i Eastbourne; i en categoria femenina, els de 's-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlín, Eastbourne i Bad Homburg.





Aquesta cascada de cancel·lacions situa al tennis a la vora del precipici aquest 2020. Tot i que l'altre Grand Slam que quedava per disputar aquest any, el Roland Garros, s'ha ajornat a setembre, aquesta data es podria veure modificada de nou si la situació no millora en els següents mesos. A mesura que evolucioni el nombre de contagiats i morts, es prendran noves decisions per intentar salvar el que queda de temporada.