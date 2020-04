Espanya supera de nou la xifra diària de morts per coronavirus amb 950 en un únic dia

Espanya ha tornat a batre per tercer dia consecutiu la seva marca diària de morts per coronavirus: aquest dijous 2 d'abril s'han registrat 950 morts més per coronavirus que el dia anterior, aconseguit un total de 10.003 morts. Així mateix, al nostre país hi ha 110.238 casos confirmats, dels quals 6.092 es troben ingressats a les UCIs.









La Comunitat de Madrid, que continua liderant el rànquing de regions més afectades, registra 32.155 afectats i 4.175 morts, seguida de Catalunya amb 21.804 persones infectades pel coronavirus i 2.093 mortes per aquesta causa.





Així mateix, Andalusia ha començat el dia amb 6.972 afectats i 343 morts; Aragó amb 2.700 infectats i 200 morts; Astúries, registra 1.384 contagiats i 69 morts; Balears, 1.204 afectats i 58 morts; Canàries, 1.444 pacients i 68 morts; Cantàbria ja compta amb 1.268 pacients i 60 morts; Castella-la Manxa té 7.682 pacients i 854 morts; i Castella i Lleó 7.355 infectats i 641 morts.





Per part seva, Ceuta 55 afectats i 1 mort; Comunitat Valenciana, 6.308 infectats i 443 morts; Extremadura registra ja 1.837 infectats i 181 morts; Galícia 4.842 pacients i 120 morts.





A Melilla 62 contagiats i 1 mort; Múrcia, 1.084 afectats i 42 morts; Navarra, 2.682 afectats i 141 morts; País Basc té 7.317 pacients afectats i 412 morts per coronavirus; i La Rioja 2.083 contagiats i 101 morts.