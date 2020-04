Endesa subministra gas i llum gratuïtament als hotels catalans medicalitzats

Endesa subministrarà gratis el consum de llum i gas dels hotels catalans que es converteixin en instal·lacions medicalitzades durant la crisi del coronavirus, i assumirà el cost des d'aquest mes fins que acabi l'estat d'alarma.





Primer s'aplicarà en els hotels Cotton House, Alimara i Meliá Sarrià, a Barcelona; el Meliá Sitges, a Sitges (Barcelona), i el Tryp Vielha Baqueira, a Vielha (Lleida), segons un comunicat de la companyia elèctrica.





El Meliá Sarrià (300 habitacions disponibles) allotjarà pacients amb coronavirus en recuperació; el Meliá Sitges (300), amb dolors lleus sense coronavirus; Tryp Vielha (95), amb Covid-19 en recuperació; al Cotton House (83 llits disponibles), menys greus però amb primers símptomes, o pacients pendents d'alta; i l'Alimara (156 habitacions) tindrà personal de l'Hospital Vall d'Hebron.









Endesa i Fira de Barcelona ja van acordar que l'elèctrica subministrés gratis, durant aquesta crisi, la il·luminació i climatització del pavelló 7 Victòria Eugènia de recinte de Montjuïc, amb persones sense llar i vulnerables.





PLA DE RESPONSABILITAT PÚBLICA





La iniciativa d'Endesa forma part del seu Pla de Responsabilitat Pública dissenyat per la pandèmia, que també inclou material, serveis, equips i infraestructures.





El subministrament gratuït als hotels medicalitzats clients d'Endesa se suma a altres iniciatives a Catalunya, com el Pla de Contingència durant la crisi sanitària per "preservar la normalitat del subministrament elèctric" de tots els centres sanitaris públics i de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP), uns 70 a Catalunya.





Endesa ha establert un operatiu especial d'equips i de personal per garantir la continuïtat del servei i per a solucionar el més aviat possible qualsevol incidència.