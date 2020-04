El PSC acusa el Govern de "missatges contradictoris" sobre els usuaris de residències

La diputada del PSC al Parlament, Assumpta Escarp, ha acusat el Govern de "donar missatges contradictoris" en resposta a les declaracions d'aquest dijous de la Consellera de Salut, Alba Vergés, que ha recordat que és preferible que les persones que puguin es portin a la gent gran a casa.









En un vídeo recollit, Escarp ha assegurat que "contradiu d'una manera flagrant les instruccions de la Conselleria d'Afers Socials, Treball i Família, que deia que per retirar un avi de la residència s'havia de fer la prova" i considera que en un moment de crisi sanitària com l'actual no es poden donar contradiccions en el si d'un govern.





Ha urgit a Salut que garanteixi que el 70% de les residències catalanes en què encara no hi ha contagis quedin protegides i es medicalitzin: "Cal que Salut dirigeixi aquesta emergència. És un problema que està al carrer i en la preocupació de tots".