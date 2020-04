Salvador Illa assegura que Espanya ha entrat en la "fase d'alentiment" de la pandèmia

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que Espanya ha aconseguit el "primer objectiu" en la lluita contra el coronavirus, arribant al pic de la corba de contagis, i que ara està començant la "fase d'alentiment" de la pandèmia.





Durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat i Consum de Congrés per la crisi de l'coronavirus, Illa ha ressaltat algunes dades de l'última setmana que justifiquen l'arribada al pic, com que l'increment de nous contagis és aquest dijous del 8 per cent, enfront al 18 per cent de la setmana anterior.

MÉS INFORMACIÓ Sanitat va comprar 50.000 tests ràpids addicionals de la mateixa empresa xinesa sense llicència





Igualment, ha celebrat que s'ha reduït l'augment d'ingressos a la UCI, que es fixa en el 4 per cent aquest dijous, davant el 16 per cent de fa set dies. De la mateixa manera, ha ressaltat que la crescuda en nombre de morts és ara del 10,5 per cent, enfront del 19 per cent que s'experimentava la setmana passada. Finalment, ha apuntat que hi ha un 18 per cent més de curats al dia, cinc punts percentuals més de mitjana que fa set dies.









"No hi ha cap dada bo amb tants morts, però la corba s'ha estabilitzat. Hem assolit el primer objectiu d'arribar al pic de la revolt, estem començant la fase d'alentiment", ha proclamat el ministre, que ha puntualitzat, però, que per accelerar la baixada de la corba cal fer "un esforç més". "Encara queden setmanes dures però entre tots ho estem aconseguint", ha argumentat.





Illa ha insistit que la "dinàmica" de l'epidèmia força que el col·lapse sanitari continuï i es empitjori durant els propers dies i setmanes. "La necessitat de llits d'UCI porta un retard respecte a la data de notificació de casos. Fins i tot observant un descens en el nombre de nous ingressos, les llargues estades a UCI produeixen acumulació de pacients, de manera que encara queden dies difícils per al nostre sistema sanitari", ha advertit.





Malgrat aquesta situació, ha defensat que el sistema sanitari "està i estarà a l'altura" d'aquest repte. "Estem responent amb fortalesa, generositat i solidaritat", ha reivindicat, destacant la "enorme capacitat de resposta" del sistema. Finalment, el ministre ha afirmat que "la salut va abans de l'economia", perquè "sense salut no hi ha economia", en relació a les restrictives mesures posades en marxa sota l'estat d'alarma per pal·liar les conseqüències de l'coronavirus. "Hi ha llum a la fi de l'túnel, recuperarem la normalitat", ha conclòs.